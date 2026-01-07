Pietra Ligure. Durante la festa biancoceleste è stata scattata una delle fotografie più impattanti del trionfo del Pietra. La gioia di uno dei dirigenti sportivi più esperti in circolazione come Viviano Rolando racchiusa in uno scatto: coppa in mano, urlo di felicità e un altro successo che si aggiunge ad una lunga carriera ricca di soddisfazioni.

Questa vittoria è molto cara all’ambiente e “Vivi” questo lo sa bene: “Dopo la delusione dell’anno scorso ho sempre pensato che si poteva provare a vincere la Coppa che ci era sfuggita. La partita è stata tosta, molto tosta, la Fezzanese è una squadra forte”.

Rolando elogia il carattere dei suoi: “Sono andati due volte sotto e hanno sempre riagguantato il risultato. Per esempio Giglio ha sbagliato il rigore però ha avuto la forza di non mollare mai e di tenere fino alla fine, volendo con tutte le sue forze questa vittoria”.

Parole di grande stima nei confronti di tutto il club pietrese: “Mi sono trovato veramente bene: una società sana, preparata, con voglia di fare un salto in avanti. Non ci manca niente, sono organizzatissimi e quest’anno abbiamo rinforzato la squadra quel tanto in più per poter competere sempre anche in campionato”.

Il percorso che sta percorrendo Moraglia da allenatore inorgoglisce anche lo stesso dirigente biancoceleste: “Conosco bene la persona perché l’ho avuto come giocatore a Loano in Interregionale parecchi anni fa. È una persona splendida, un allenatore intelligente che sa fare bene il suo lavoro. Io come allenatore non l’ho conosciuto, ma ho visto una crescita esponenziale con tutto il suo staff. È un allenatore molto preparato: in campo è pacato, ragiona molto e non si fa prendere dalla foga. Non mi vengono dei paragoni particolari, ogni allenatore è fatto a suo modo”.

A livello personale, invece, quella di ieri è stata una giornata vissuta con grande adrenalina: “Ci tenevo tantissimo a questa coppa sia per aggiungerla alla bacheca sia perché quando sono arrivato a Pietra era uno degli obiettivi e abbiamo pensato di fare tutto insieme per poterla portare a casa. Le mie emozioni sono sempre quelle: quando sono al campo mi emoziono tanto, è bello vincere. Sono emozioni spettacolari“,

E per non parlare della sua voglia di calcio: “Sinceramente quella non mi manca mai. Ho sempre voglia di dare il mio contributo per migliorare. È una grande voglia di fare bene, più ancora che di vincere. Metto a disposizione la mia esperienza per questi ragazzi. Io di gruppi ne ho conosciuti tanti, anche quando allenavo. Questo, però, è veramente un gruppo fantastico“.