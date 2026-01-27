  • News24
Insieme

Visita al capannone dei carri e cena conviviale: serata in allegria per il Lions Club Loano Doria e l’associazione Vecchia Loano

Ha partecipato alla serata anche il presidente della Onlus Basta poco di Albenga Mario Baruchello

Vecchia Loano Lions Club

Loano. Serata in allegria per il Lions Club Loano Doria e l’associazione Vecchia Loano sabato 25 gennaio.

Nel salone parrocchiale della parrocchia di San Pio X si è tenuta una cena all’insegna dell’unione in amicizia e serenità in occasione del 35^ anniversario di fondazione di Vecchia Loano e dell’apertura del CarnevaLoa 2026.

Dopo la visita da parte dei soci del Club ai laboratori dove si costruiscono i carri allegorici che parteciperanno alla sfilata del Palio dei Borghi il 15 febbraio, con i capicarro che hanno spiegato il funzionamento degli stessi e mostrato in anteprima il lavoro svolto, si è tenuta la cena conviviale.

Alla presenza del sindaco di Loano Luca Lettieri, del presidente del Club Loano Doria Santiago Vacca e di alcune maschere provenienti da varie regioni d’Italia, dalla Calabria alla Val d’Aosta, la serata è trascorsa tra musica ed allegria.

Presenti anche le quattro maschere istituzionali del Comune di Loano, rappresentative della Città: Beciancin, Pue Peppin, Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia del Carretto Doria.

Vecchia Loano Lions Club

Vecchia Loano, con il presidente Agostino Delfino e tutti i soci è stata insignita del riconoscimento “Loanese d’Oro” nel 2025 con a capo del Lions Club Loano Doria l’allora presidente Luana Isella.

Vecchia Loano Lions Club

Non è mancato il momento istituzionale del Club in quanto i soci hanno votato con scrutinio segreto, la proposta di candidatura della socia Nicoletta Nati a Governatore del Distretto 108Ia3 per l’anno sociale 2026-2027.

Vecchia Loano Lions Club

Ha partecipato alla serata anche il presidente della Onlus Basta poco di Albenga Mario Baruchello che si occupa di volontariato e di assistenza ai malati terminali, fornendo supporto psicologico, di formazione, di rinforzo alle cure palliative ed alla terapia del dolore. Collaborando con altre associazioni, oltre a Vecchia Loano, organizza per bambini affetti da patologie oncologiche, nel rispetto delle loro esigenze terapeutiche, weekend di divertimento, svago e spensieratezza insieme alle loro famiglie, offrendo ai piccoli pazienti occasioni di evasione dal contesto clinico.

