Villanova, il Bar dietro la Posta chiude con una cena benefica per il Gaslini

Villanova d’Albenga. Una serata di solidarietà, amicizia e partecipazione ha segnato l’ultima apertura del Bar dietro la Posta, lo storico locale di Rita e Massimo Zinco che a fine 2025 ha chiuso i battenti con un gesto concreto a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

A fine anno, infatti, presso il bar si è svolta una cena a base di cinghiale organizzata per raccogliere fondi destinati all’ospedale pediatrico genovese. L’iniziativa, promossa da Mario Bottaro insieme agli amici del bar, ha permesso di raccogliere 1.000 euro, che sono stati devoluti interamente al Gaslini.

Si tratta della seconda cena benefica organizzata con lo stesso obiettivo. Già l’anno prima, infatti, in una analoga serata erano stati raccolti 1.200 euro, sempre destinati all’istituto genovese. Un risultato che conferma la riuscita dell’idea e la risposta positiva della comunità.

“È stata un’idea studiata tra amici ed è riuscita molto bene, con un grande afflusso di persone”, spiega Mario Bottaro, sottolineando la soddisfazione degli organizzatori per la partecipazione e il clima che ha caratterizzato la serata.

Nonostante la chiusura del locale, lo spirito dell’iniziativa non si fermerà. “In un modo o nell’altro cercheremo di organizzarne altre – aggiunge Bottaro –. Il posto lo troveremo: anche se non sarà cinghiale, ci saranno altri menù, come capra e fagioli, ventre, una specialità di Villanova, e altre proposte. L’importante è non perdere la compagnia e restare uniti per lo stesso scopo”.

Un ringraziamento finale è stato rivolto a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno trasformato l’ultima cena del Bar dietro la Posta in un momento di solidarietà concreta e condivisione, lasciando un segno positivo nel tessuto sociale di Villanova d’Albenga.