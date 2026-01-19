  • News24
Vento forte in A10: chiusura temporanea del casello di Celle Ligure per messa in sicurezza segnaletica

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dal vento forte che sta interessando l'area in queste ore

Autostrada Vento Forte

Liguria. Alle ore 14:00 circa, sulla Autostrada A10 Genova-Savona, è stata temporaneamente chiusa la stazione di Celle Ligure in entrata e in uscita, in entrambe le direzioni, per le provenienze da Genova.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dal vento forte che sta interessando l’area in queste ore.

In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli autostradali di Albisola e Varazze.

Sulle tratte di A10 è sconsigliato il transito a tutti i mezzi e veicoli telonati.

