Vento forte in A10: chiusura temporanea del casello di Celle Ligure per messa in sicurezza segnaletica

Liguria. Alle ore 14:00 circa, sulla Autostrada A10 Genova-Savona, è stata temporaneamente chiusa la stazione di Celle Ligure in entrata e in uscita, in entrambe le direzioni, per le provenienze da Genova.
La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza della segnaletica verticale, sollecitata dal vento forte che sta interessando l’area in queste ore.
In alternativa si consiglia di utilizzare i caselli autostradali di Albisola e Varazze.
Sulle tratte di A10 è sconsigliato il transito a tutti i mezzi e veicoli telonati.