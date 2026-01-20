Vecchia Loano e le maschere ospiti al Carnevale di Savona 2026

Savona. Domenica 18 gennaio l’associazione Vecchia Loano, guidata dal presidente Agostino Delfino e dal vice-presidente Stefano Cecchini, ha preso parte ufficialmente ai festeggiamenti per l’arrivo di Cicciolin, la storica maschera del carnevale savonese.

La delegazione loanese, composta dalle iconiche figure di Beciancin, Pue Peppin, Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia del Carretto Doria, ha atteso l’approdo di Cicciolin dal mare. Una volta sbarcato nel porto di Savona, il celebre personaggio è stato scortato in un vivace corteo che ha visto la partecipazione di numerose maschere provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia.

La sfilata si è conclusa davanti al palazzo comunale, dove si è svolto il momento istituzionale più atteso: la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alla maschera savonese, dando così ufficialmente il via al periodo dei festeggiamenti.

La partecipazione dell’associazione Vecchia Loano sottolinea ancora una volta l’importanza delle tradizioni locali nel panorama nazionale; le maschere loanesi, infatti, sono orgogliosamente parte del Centro Coordinamento Maschere Italiane, l’ente che tutela e promuove il patrimonio storico e culturale dei personaggi tipici del nostro Paese.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 25 gennaio con la sfilata delle maschere italiane a Loano.