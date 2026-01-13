Varazze, urla e getta mobili dalla finestra nel cuore della notte

Varazze. Notte movimentata in pieno centro cittadino. Intorno all’una e mezza, un anziano ha iniziato a urlare e a gettare mobili e oggetti dalla finestra di casa.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che sono riusciti a entrare nell’abitazione e a calmare il novantenne che aveva dato in escandescenze. Nessun ferito e nessun danno a cose.

Sul posto è arrivata subito anche un’ambulanza della Croce Rossa.

La situazione è poi tornata alla normalità grazie al rapido intervento e al dialogo con l’anziano che si è tranquillizzato. È successo questa notte intorno all’una e mezzo.