Varazze, ripresi i lavori su lungomare Europa

Varazze. Sono ripresi i lavori su lungomare Europa a Varazze.
“Dal 7 gennaio, le ultime lavorazioni necessarie alla protezione del tratto denominato dei Tre Pontini – spiega il sindaco Luigi Pierfederici che aggiunge – in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere al consolidamento definitivo”.
Al lavoro, dunque, sul tratto panoramico sul mare: “Gli interventi – specifica – proseguiranno in questi giorni senza la necessità di interrompere il percorso, garantendone così la piena percorribilità” conclude il primo cittadino che, con l’amministrazione comunale e gli uffici, monitora l’andamento degli interventi.