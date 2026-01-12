  • News24
Cantiere

Varazze, ripresi i lavori su lungomare Europa

Pierfederici: “Gli interventi proseguiranno in questi giorni senza la necessità di interrompere il percorso, garantendone così la piena percorribilità”

Varazze. Sono ripresi i lavori su lungomare Europa a Varazze.

“Dal 7 gennaio, le ultime lavorazioni necessarie alla protezione del tratto denominato dei Tre Pontini – spiega il sindaco Luigi Pierfederici che aggiunge – in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere al consolidamento definitivo”.

Al lavoro, dunque, sul tratto panoramico sul mare: “Gli interventi – specifica – proseguiranno in questi giorni senza la necessità di interrompere il percorso, garantendone così la piena percorribilità” conclude il primo cittadino che, con l’amministrazione comunale e gli uffici, monitora l’andamento degli interventi.

