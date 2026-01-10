  • News24
2026-2027

Varazze, rinnovato il consiglio direttivo all’oratorio di San Bartolomeo

La presentazione nella messa di oggi, 10 gennaio, alle 17.30

Oratorio San Bartolomeo Varazze

Varazze. Ecco il nuovo consiglio direttivo dello storico oratorio di San Bartolomeo, in carica dal primo di gennaio. Avrà durata per il biennio 2026-2027.

Priori onorari sono: Giobatta Bassafontana, Giuseppe Bruzzone. Gianmario Molinari è il nuovo priore. Vice, Pietro Giulio Prato. Cassiere, Paolo Dotta. Segretario, Alessia Gaino. Revisore dei conti, Andrea Pavia. Direttore dei crocifissi: Enrico Frosio. Maestro dei novizi, Mauro Maccari. Consiglieri: Roberto Bucco, Rosa Rita Cerruti, Giovanni Fornari e Simone Prato.

La presentazione oggi pomeriggio, 10 gennaio, alla messa delle 17.30.

