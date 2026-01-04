Varazze: lutto per l’improvvisa scomparsa del parroco di Casanova don Marco Fossile: aveva guidato anche Cadibona e Montemoro

Varazze. È mancato improvvisamente don Marco Fossile, parroco della chiesa di Casanova, intitolata alla Natività di Maria Santissima. A un giorno di distanza dalla morte dell’amato don Piero Giacosa, un’altra triste notizia che addolora la comunità. Don Fossile aveva guidato anche, per più di 10 anni, parroco di Cadibona e Montemoro prima dell’attuale parroco, don John.

Originario di Lavagna, dov’era nato il 28 maggio 1962, diplomatosi geometra a Genova, era entrato nel seminario Vescovile di Savona dopo un’esperienza di noviziato presso i padri missionari vincenziani, con i quali aveva curato la propria formazione, approfondendo poi a Roma gli studi in Patrologia. Ordinato presbitero dal vescovo Domenico Calcagno il 24 aprile 2005, don Marco Fossile è stato nei primi anni vicario parrocchiale di Maria Ausiliatrice in Savona, seguendo anche come assistente spirituale l’UNITALSI, con cui era stato alcune volte a Lourdes in pellegrinaggio, la Società Operaia Cattolica Nostra Signora di Misericordia di via Famagosta a Savona e il movimento del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Il suo primo incarico come parroco lo ha visto impegnato, nella seconda decade del Duemila, nelle parrocchie Sant’Anna in Cadibona e San Giacomo Apostolo in Montemoro, piccole comunità a cui ha dedicato le sue attenzione pastorali promuovendo, soprattutto a Cadibona, il catechismo, la benedizione nelle case, le visite agli ammalati e il sostegno alla confraternita.

Contestualmente a questo servizio dedicava molto tempo come confessore presso il Santuario Nostra Signora di della Misericordia, chiesa da lui molto amata e in cui aveva salutato per l’ultima volta la sua cara madre, ricoverata presso la vicina residenza sanitaria. Non rinunciava mai al ministero della confessione, per il quale era molto apprezzato, in occasione della festa patronale del 18 marzo. Negli anni più recenti don Fossile era stato nominato dal vescovo Calogero Marino parroco della Natività di Maria Santissima in Casanova. All’attività pastorale nella comunità varazzina aveva affiancato un prezioso servizio di assistenza ai presbiteri anziani ospiti della Casa San Giuseppe di Savona.

Inconfondibile per la sua scelta di vestire sempre l’abito talare, don Marco Fossile godeva di molta popolarità per il suo approccio semplice e diretto, condito da immancabili battute, e la capacità di stare accanto alle persone nei luoghi ordinari della vita. Era sempre disponibile e pronto a dare una mano quando si trattava di sostituire i confratelli preti nelle messe e nei funerali. Queste sue qualità lo avevano reso un vero fratello per i preti anziani della Casa San Giuseppe, che seguiva con umanità e ai quali prestava preziosi servizi quotidiani.

Probabilmente lo ha colto un malore improvviso nella sua casa di Savona dove è stato purtroppo ritrovato senza vita intorno alle 13 di oggi. Una notizia che getta nel dolore non solo la comunità varazzina. Don Fossile aveva 63 anni ed era molto stimato.

Il Rosario martedì, 6 gennaio, alle 18 nella parrocchia di Casanova, dove saranno celebrati anche i funerali il giorno successivo, mercoledì 7 gennaio alle 10.