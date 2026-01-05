Varazze, l’ultimo saluto a don Marco Fossile spostato nella Collegiata di Sant’Ambrogio

Varazze. I funerali di don Marco Fossile saranno celebrati nella Collegiata di Sant’Ambrogio. La decisione è stata presa per via della capienza maggiore della chiesa del centro cittadino, rispetto a quella di Casanova, intitolata alla Natività di Maria Santissima, dove era parroco. “In considerazione della capienza della chiesa parrocchiale di Casanova – fanno sapere – si è deciso che la salma sarà traslata a Casanova nel pomeriggio di domani, 6 gennaio, per il Rosario delle 18. Il funerale, il giorno successivo, in Sant’Ambrogio, alle 10”.

Chi volesse oggi rendere omaggio a don Marco, lo potrà fare al cimitero di Savona, dopo le 15.

Don Fossile aveva 63 anni ed era molto stimato e conosciuto. Già parroco di Cadibona e Montemoro per più di 10 anni, prima dell’attuale don John. Una persona che mancherà moltissimo.

DALLA DIOCESI DI SAVONA

In considerazione della capienza della Chiesa della Natività di Maria Santissima in Casanova e per favorire la presenza di sacerdoti e laici provenienti da fuori territorio si è deciso che il funerale di don Marco Fossile sarà celebrato mercoledì 7 gennaio alle ore 10 nella Chiesa Sant’Ambrogio Vescovo a Varazze, anziché nella parrocchiale di Casanova. Il rito sarà presieduto dal vescovo Calogero Marino. La salma sarà traslata a Casanova nel pomeriggio di domani, martedì 6 gennaio, per la recita del rosario in suffragio delle ore 18. Chi volesse dare l’ultimo saluto a don Fossile potrà farlo dopo le ore 15 di oggi, lunedì 5 gennaio, nel Cimitero Monumentale di Savona. Il presbitero sessantatreenne originario di Lavagna, dov’era nato il 28 maggio 1962, parroco proprio a Casanova, è deceduto a Savona, nella Casa del clero San Giuseppe, di Savona, in cui prestava assistenza ai sacerdoti anziani ospitati, a poche ore di distanza dalla morte del confratello don Piero Giacosa, rettore della Cattedrale Nostra Signora Assunta e parroco della comunità dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo in Savona.