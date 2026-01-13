Varazze, in Comune 25 nuovi dipendenti in due anni: “Investire sul personale significa investire sulla città”

Varazze. Il Comune di Varazze chiude il 2025 “con un bilancio estremamente positivo sul fronte della gestione delle risorse umane, confermando una visione strategica che vede nel benessere e nella competenza dei dipendenti il motore primario per l’efficienza dell’Ente e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza”.

Crescita e attrattività: nuovi ingressi e percorsi di carriera. Nel corso dell’anno appena concluso, l’Amministrazione ha implementato un importante piano di potenziamento dell’organico, già iniziato nel corso del 2024, con l’immissione in ruolo nel biennio di complessivi 25 nuovi dipendenti, di cui 3 a tempo determinato.

“Un risultato che non rappresenta solo un rafforzamento numerico, ma una precisa volontà di rendere il Comune di Varazze un luogo di lavoro attrattivo e stimolante per i professionisti del territorio. A sostegno di questa visione, l’Ente ha inoltre promosso ben 12 progressioni verticali, finanziando il massimo numero consentito dalla normativa vigente, ed ha inoltre stanziato annualmente consistenti risorse per sostenere altresì le progressioni economiche orizzontali, destinate al 50% dei potenziali aventi diritto. Tale impegno garantisce un riconoscimento concreto del merito e della professionalità maturata internamente, incentivando il miglioramento continuo”.

Welfare e valorizzazione Economica. “Il percorso di innovazione, iniziato già nel 2024 con l’introduzione di istituti d’avanguardia come il welfare aziendale, ha trovato nel 2025 una piena maturazione. Il Comune ha colto con determinazione l’opportunità di implementare i fondi per le risorse accessorie, con l’obiettivo di legare produttività e benessere organizzativo”.

Innovazione Digitale e PNRR. Grazie all’efficace intercettazione dei fondi PNRR, il 2025 è stato l’anno della svolta tecnologica. L’implementazione di nuovi applicativi gestionali ha posto le necessarie basi per: semplificare l’interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione, rendere i processi interni più snelli ed efficaci, ridurre i tempi di risposta dell’Ente attraverso strumenti digitali intuitivi.

Comunicazione interna e visione futura: il Piano 2026-2028. “Un’Amministrazione moderna – evidenziano dal Comune – non può prescindere dalla condivisione degli obiettivi. Nel 2025 è stata potenziata la comunicazione interna, favorendo una conoscenza ed una partecipazione attiva dei dipendenti alle scelte correlate alle Risorse Umane. L’offerta formativa è stata sensibilmente ampliata, con un incremento delle risorse finanziarie dedicate. Questo percorso culminerà nei primi mesi del 2026 con l’approvazione del Piano Triennale Strategico della Formazione del Personale 2026/28, un documento programmatico che punta a trasformare l’aggiornamento professionale in una leva di sviluppo permanente”.

“Investire sul personale significa investire sulla Città – dichiarano il Sindaco Luigi Pierfederici e l’Assessore al personale Laura Manna – siamo convinti che solo attraverso la valorizzazione, la formazione e il benessere di chi lavora quotidianamente negli uffici si possa garantire ai cittadini di Varazze un servizio pubblico moderno, empatico e all’altezza delle sfide del futuro. I risultati del 2025 sono la base solida su cui costruiremo la Pubblica Amministrazione dei prossimi anni.”