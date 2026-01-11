Varazze, i vigili del fuoco entrano da una finestra per soccorrere un’anziana: porta di casa chiusa dall’interno

Varazze. Sono saliti con la scala fino al balcone e sono entrati dalla finestra. Intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa e soccorrere un’anziana.

L’hanno trovata a terra, probabilmente in seguito una caduta. La porta di casa era chiusa dall’interno, quindi si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

Immediato l’arrivo dei militi della Croce Rosa di Celle che, coordinati dal personale sanitario del 118, hanno subito soccorso l’anziana.

L’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo: per lei, fortunatamente, nulla di grave. È successo questa mattina, intorno alle 11, in via Baglietto.