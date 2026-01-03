  • News24
Varazze, eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Confraternita di S. Bartolomeo

Il Priore è Gianmario Molinari

Varazze. La Confraternita San Bartolomeo di Varazze, con sede in piazza San Bartolomeo n.5, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2026 – 2027.

Il nuovo Consiglio Direttivo è in carica dal 1° gennaio 2026.

I Priori Onorari sono Bassafontana Gio Batta e Bruzzone Giuseppe. Gli altri nomi del consiglio sono: Priore: Molinari Gianmario, Vice Priore: Prato Pietro Giulio, Cassiere: Dotta Paolo, Segretario: Gaino Alessia, Revisore dei conti: Pavia Andrea, Direttore dei crocifissi: Frosio Enrico, Maestro dei novizi: Maccari Mauro, Consiglieri: Bucco Roberto, Cerruti Rosa Rita, Fornari Giovanni e Prato Simone.

