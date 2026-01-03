Varazze, eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Confraternita di S. Bartolomeo

Varazze. La Confraternita San Bartolomeo di Varazze, con sede in piazza San Bartolomeo n.5, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2026 – 2027.

Il nuovo Consiglio Direttivo è in carica dal 1° gennaio 2026.

I Priori Onorari sono Bassafontana Gio Batta e Bruzzone Giuseppe. Gli altri nomi del consiglio sono: Priore: Molinari Gianmario, Vice Priore: Prato Pietro Giulio, Cassiere: Dotta Paolo, Segretario: Gaino Alessia, Revisore dei conti: Pavia Andrea, Direttore dei crocifissi: Frosio Enrico, Maestro dei novizi: Maccari Mauro, Consiglieri: Bucco Roberto, Cerruti Rosa Rita, Fornari Giovanni e Prato Simone.