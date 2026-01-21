Varazze, ecco gli incontri informativi in ambito medico della Nuova Univarazze Aps

Varazze. Un ciclo di tre incontri informativi in ambito Medico-ORL a cura di N.U.V., Nuova Univarazze APS.

Il presidente, Marco Mariani, ha invitato come relatore, il dottor Alfonso Sorrentino, medico specialista in Otorinolaringoiatria, a trattare la prevenzione di problemi come le vertigini, la labirintite ed altre comuni patologie di grande interesse sanitario il 26 gennaio, il 23 febbraio, il 23 marzo, dalle 17.30 alle 19 nella Sala Capitolare della chiesa e del Convento di San Domenico.

Il primo incontro del 26 gennaio. “Dottore, ho la labirintite?”. Una panoramica sui disturbi dell’equilibrio e su come affrontarli.

Alfonso Sorrentino, specialista in Otorinolaringoiatria, svolge la propria attività professionale nella nostra provincia e nell’ambito dell’ASL dal 1990. Ha lavorato presso l’Ospedale Santa Maria di Albenga, poi presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e, dal 2018, presso l’Ospedale San Paolo di Savona, dove è tuttora in servizio.

È richiesta la prenotazione della partecipazione, inviando un messaggio whatsapp al numero di telefono della segreteria 393.6522228 entro il 23 gennaio.