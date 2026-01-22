Varazze. “Perché tu, sei prezioso ai miei occhi”. Canta la chiesa per Daniele, prezioso per tutti. E c’erano tutti, oggi. Stretti. Acconto a lui, al dolore della famiglia, nel dolore di una comunità. Daniele Barbieri, che ha saputo farsi volere così tanto bene. Affetto e abbracci accanto a questo ragazzo che se ne va, a soli 43 anni.

Don Claudio Doglio. Parla il cuore: “Nessuno di noi avrebbe voluto essere qui oggi, ma ci siamo, per Daniele non solo perché amici ma come Cristiani che, nonostante tutto, hanno speranza. Il Signore ci è vicino perché siamo preziosi ai suoi occhi, come la nostra vita e la nostra morte. In piena vita ci è sopra la morte, ma accanto a noi c’è il Signore che ci fa superare la morte. Attraversarla. E ci porterà, come per Daniele, su ali d’aquila dove la vita brillerà. Un’ attesa che ci aiuta ad andare avanti. Attraversiamo questo buio pensando all’inizio della nuova vita, che non è la morte che attraverseremo, ma la vita in pienezza”. Poi la dolcezza del fratello: “Nulla sarà più come prima. Ma andremo avanti, proprio come volevi tu”.

Una città, una comunità. La sua Banda. I ragazzi della Cardinal Cagliero dove sapeva suonare bene. Quella di Cogoleto. Il suo complesso canoro, i Chicchi di Riso. I Sommelier di cui faceva parte. Ma non solo. Tutte le realtà che ha vissuto. Tutte le persone che lo hanno conosciuto. Le associazioni. Daniele lascia un ricordo così bello che nessuno mai dimenticherà. Sembra esserci un prato davanti all’altare. I fiori. Ogni petalo mosso dal vento è una carezza, Quel vento che, quando esce Daniele da Sant’Ambrogio, si ferma. E qui, invece, inizia la banda. Lo aspetta e lo accompagna. Brividi. Freddo, note e sentimento. Che volano lontano.