Varazze, guasto alla rete idrica a Casanova: problema in via di risoluzione

Varazze. L’acqua sta tornando a Casanova. Inizia nuovamente a defluire. Tecnici al lavoro dalle prime luci dell’alba per risolvere il problema che, dalla tarda serata di ieri, sabato 10 gennaio, ha interessato la frazione.

Da quando è mancata l’acqua in buona parte della zona sulle alture della città. Personale di Ireti sul posto da ore, al lavoro, per riparare il danno che ha provocato la rottura della rete idrica.

“Data la localizzazione in zona impervia, non è stato possibile intervenire durante la notte, – ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici che ha subito informato la cittadinanza. – Si prevede il ripristino del servizio entro la mattinata di oggi”.

Il disagio ha interessato le zone di San Pietro, parte di via Fossello, via Bolzino, il Villaggio San Luigi e limitrofe.