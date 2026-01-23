Valmaremola Trail, tutto pronto per la 14ª edizione: dal molo di Pietra Ligure ai borghi dell’entroterra

Pietra Ligure. Il Valmaremola Trail si prepara a tornare protagonista del calendario invernale domenica 8 febbraio a Pietra Ligure, con iscrizioni ancora aperte e un programma che propone quattro distanze competitive, dalla ultra al trail corto, dal mare all’entroterra attraverso i borghi della Val Maremola.

Per la 14esima edizione l’offerta è ricca e variegata. Quattro le gare in programma: Trail Ultra di 54 chilometri e 2.600 metri di dislivello positivo; Long Trail di 35 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo, distanza storica da cui è nato il Valmaremola Trail; Medium Trail di 24 chilometri e 1.200 metri di dislivello positivo, tracciato più nervoso, con continui saliscendi e maggiore componente tecnica; Short Trail di 16 chilometri e 700 metri di dislivello positivo, pensato anche per chi si avvicina al trail running.

Una proposta articolata che consente a runner con esperienze e obiettivi diversi di trovare una distanza adeguata. Le iscrizioni alle gare del Valmaremola Trail sono aperte e si effettuano tramite il sito ufficiale www.valmaremolatrail.it.

Il Valmaremola Trail prende forma dal mare, con partenza dal molo di Pietra Ligure, per risalire l’entroterra attraverso una successione di tratti corribili e sezioni più impegnative. Nella sua versione più lunga, il percorso attraversa nove borghi – Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Giustenice, Isallo, Magliolo, Botassano, Gorra, Verezzi, uno dei Borghi più belli d’Italia, e Borgio – disegnando un fil rouge tra costa e colline savonesi.

«Per noi il Valmaremola Trail è molto più di una gara», spiegano gli organizzatori. «È un appuntamento che negli anni è cresciuto grazie alle persone, ai volontari e ai runner che tornano a correre qui. Le quattro distanze permettono a tanti sportivi diversi di vivere lo stesso territorio e lo stesso weekend. Nel tempo i percorsi sono stati affinati, sempre per migliorarne l’assetto senza snaturarne l’impostazione».

Il weekend di gara sarà accompagnato dal village allestito in piazza San Nicolò, nel centro di Pietra Ligure, attivo già dal sabato, con attività collaterali, musica dal vivo e stand espositivi. La domenica mattina, in concomitanza con le gare competitive, è in programma anche una camminata dedicata alle famiglie.

All’interno del fine settimana trova spazio anche la 8 chilometri non competitiva, in programma sabato 7 febbraio alle ore 15, con partenza da Piazza San Nicolò. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Runners for Autism, è aperta a sportivi, famiglie e accompagnatori, con iscrizioni direttamente in loco.

Il nome Valmaremola Trail richiama il territorio interessato dalla gara: la Val Maremola, nell’entroterra collinare alle spalle di Pietra Ligure. L’evento, organizzato dall’Asd Valmaremola presieduta da Paolo Manca, nel corso di 14 edizioni ha conosciuto una crescita progressiva, ampliando il programma fino alle attuali quattro distanze e sviluppandosi in un intero weekend di eventi, con la partecipazione di atleti provenienti anche dall’estero e il raggiungimento della soglia dei mille iscritti.