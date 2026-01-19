Vado Ligure, nuovo sottopasso ciclopedonale: modifiche alla viabilità

Inizia la seconda fase di modifica delle viabilità nel comune di Vado Ligure al fine di ultimare il cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia e l’apertura del sottopasso ciclopedonale.

Per consentire le attività di cantiere, in particolare il completamento degli interventi di spostamento della condotta fognaria interferente con le lavorazioni ed il completamento delle opere di accesso al sottopasso, dopo aver provvisoriamente riaperto al traffico veicolare il passaggio a livello lo scorso mese, da mercoledì 21 gennaio sarà chiusa temporaneamente Via Maestri del lavoro d’Italia, nel tratto tra il passaggio a livello e il condominio “San Giovanni” e realizzato un raccordo temporaneo tramite la realizzazione di una rampa dedicata che consentirà l’accesso del traffico veicolare e di soccorso al condominio “S. Giovanni” da via Maestri del Lavoro d’Italia.

Entro Pasqua è prevista la riapertura al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia di via Sabazia, in direzione via Italia.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di ammodernamento infrastrutturale programmato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per un investimento di oltre 96 milioni di euro che prevede, oltre alla soppressione del passaggio a livello di via Sabazia e la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale, il potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure e la realizzazione di un binario da 750 metri che consentirà al territorio di disporre di una connessione strategica rafforzando l’integrazione con il sistema logistico nazionale ed europeo.