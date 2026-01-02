Vado Ligure, la Polizia arresta un 41enne ricercato per traffico internazionale di droga: era in un appartamento turistico con altre tre persone

Savona. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di origini straniere, destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso per reati in materia di stupefacenti.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza sul territorio di un soggetto ricercato a livello europeo. Gli operatori si sono riusciti a rintracciarlo in via Aurelia a Vado Ligure, in un appartamento ad uso turistico con altre tre persone, dove è stato individuato ed identificato.

Dagli accertamenti e dalle comunicazioni intercorse con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale, è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine per traffico internazionale di stupefacenti, reati commessi in Tunisia e per i quali in quel Paese è prevista una pena fino a 20 anni di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.