Vado Ligure. Incidente mortale nella serata odierna (16 gennaio), a Vado Ligure. È successo sulla via Aurelia, qualche minuto dopo le 17,30, all’altezza dei bagni Karibu.

A perdere la vita è stato un uomo, iniziali G.S., turista piemontese di 77 anni.

Stando a quanto riferito, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in compagnia dei suoi due cani, e sono stati travolti da un’auto, una Ford Fiesta di colore bianco.

Stava cercando di raggiungere la spiaggia per concedere qualche minuto di svago agli animali, quando è avvenuta la tragedia.

Inizialmente, insieme al 77enne, sembrava fosse presente anche la moglie, che è invece sopraggiunta pochissimi minuti dopo l’investimento.

guarda tutte le foto 6



Incidente mortale a Vado Ligure

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano e dell’automedica del 118.

Mentre i cani sono stati presi in carico da un’ambulanza veterinaria, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo anche gli agenti della Polstrada e della polizia locale per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche attraverso l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’incidente ha ovviamente creato ripercussioni anche sul traffico, è risultato a lungo congestionato: per permettere le operazioni di soccorso e rilievo, è stato anche istituito temporaneamente un senso unico alternato in direzione Savona.