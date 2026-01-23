  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cordoglio

Vado in lutto per la scomparsa della storica postina Leda Masio, aveva 100 anni

Ha giocato a bocce a livello agonistico fino a una decina di anni fa

Generico agosto 2025

Vado Ligure. Vado Ligure in lutto per la scomparsa di Leda Masio. Storica postina, era una vera e propria istituzione per il paese. Aveva 100 anni.

Leda ha giocato a bocce a livello agonistico fino a una decina di anni fa, facendo parte della bocciofila di Vado di via Sabazia: ha vinto diversi titoli, fino ai campionati italiani già in età anziana.

Socia della Società della Valle di Vado, è inoltre militante storica anche della Cgil, per la quale fino a 15 anni fa era attiva come volontaria per le pratiche dei pensionati.

Aveva festeggiato 100 anni lo scorso 5 agosto. Anche il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi, ed il vicesindaco Mirella Oliveri avevano partecipato con grande gioia ai festeggiamenti.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.