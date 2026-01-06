Uomo investito da un treno, l’86enne sottoposto ad intervento nella notte: resta sotto stressa osservazione medica

Pietra Ligure. Resta sotto stretta osservazione medica l’uomo che, ieri pomeriggio, è stato urtato da un treno nella zona di viale Che Guevara ad Albenga.

Secondo quanto accertato, l’uomo, classe 1939, stava camminando vicino ai binari quando sarebbe stato colpito da un Intercity in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polfer, la polizia locale albenganese, l’automedica del 118 i militi della Croce Bianca di Alassio per i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Durante le operazioni di soccorso è rimasto cosciente e, nell’impatto, ha riportato diversi traumi (tra i quali uno facciale e uno all’arto destro).

Questa notte l’86enne è stato sottoposto ad intervento per la ricomposizione di una frattura. L’operazione ha avuto esito positivo ma, anche alla luce dell’età, lo staff medico del nosocomio pietrese ha ritenuto di mantenere l’anziano in osservazione.