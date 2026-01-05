“Uniti per Murialdo” contro il progetto dell’impianto eolico: “Informazioni e dati carenti, impatto ambientale stravolgerebbe l’ecosistema”

Murialdo. I consiglieri del gruppo “Uniti per Murialdo” esprime “parere negativo al progetto di installare impianti eolici sul territorio comunale”. La notizia si è diffusa negli ultimi giorni, scatenando la reazione dei membri della minoranza.

Il parere negativo è dovuto “alla carenza di informazioni riguardanti i ristori a favore della popolazione e dei proprietari del terreni; alla carenza di precisazioni progettuali riferibili, ad esempio, sul periodo della concessione e su quanto, al termine, dovrà essere fatto per lo smantellamento delle strutture; alla mancanza di dati storici forniti dagli anemometri che non risulterebbero essere stati installati proprio per verificare e giustificare i flussi del vento in zona; all’impatto ambientale che stravolgerebbe un’area ed un ecosistema rimasto inalterato nel tempo e che proprio per questo ha consentito la presenza stabile di una colonia, unica nel suo genere, di camosci, da cui prende il nome la montagna più significativa del territorio comunale”.

Secondo i consiglieri, poi, un progetto del genere “genere enormemente impattante per la logistica dei trasporti avrebbe dovuto essere presentato con sufficiente anticipo per consentire alla popolazione di esprimere il proprio parere”.

“Invitiamo l’amministrazione ed il sindaco a esprimere compiutamente il parere contrario al progetto entro i termini consentiti”.