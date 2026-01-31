  • News24
Talenti

Una voce carcarese in gara a The Voice Kids, nella squadra di Antonella Clerici anche Giacomo Bottiglioni

Alunno della terza primaria e atleta, il canto è la sua passione da quando è piccolino

Carcare. C’è anche un bambino di Carcare nella squadra di Antonella Clerici che questa sera si è esibito su Rai Uno nel programma “The Voice Kids”. Accompagnato dai genitori, dal gemello Tommaso e dal fratellino, ha portato sul palco, con grande abilità, nonostante l’emozione, un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, ed è stato promosso a pieni voti dai giudici Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè.

Una passione, la sua, che nasce con lui. Giacomo Bottiglioni, 9 anni, frequenta la terza primaria, pratica l’arrampicata, frequenta l’oratorio Santa Rosa e adora cantare da quando è piccolino.

Quella di stasera è la quarta ed ultima puntata in cui si scelgono le voci da portare alla finale, e sabato prossimo si terrà la selezione per decretare quali saranno i protagonisti che ambiranno al podio.

Non resta che attendere l’esito della puntata per sapere se Giacomo proseguirà il suo percorso. Dopo Annalisa chissà che Carcare non possa essere di buon auspicio anche per un altro giovanissimo talento.

