Una Sampierdarenese corsara a Ceriale, Bulgarelli: “Passi in avanti importanti per la classifica e per il gioco”

I genovesi espugnano un campo difficile come il “F. Merlo, vittoria netta, porta inviolata e tre punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde

Ceriale. La Sampierdarenese passa in vantaggio al 38′ con Durante. Il Ceriale prova a reagire ma sbaglia molto. Nella ripresa Gaggero chiude il match al 64′. I padroni di casa nervosi, poco lucidi.

Al termine del match parla il portiere Bulgarelli:“Partita dura, maschia e condizionata dal vento. Siamo contentissimi della vittoria. Abbiamo avuto due settimane di sosta e recuperato giocatori importanti. Non abbiamo subito gol e siamo stati solidi. Prima volta che andiamo in vantaggio e manteniamo il risultato. Passi avanti tecnici, tattici e di classifica.”

Sulla porta inviolata aggiunge: “Abbiamo fatto uno step mentale. Nuovi giocatori, caratteristiche diverse. Dalla seconda metà del girone di andata siamo riusciti ad amalgamarci e interpretare meglio le partite. Ora dobbiamo confermarlo nel girone di ritorno.”

Con questo successo la Sampierdarenese scavalca lo Sporting Taggia e allontana le zone playout. Fiducia e classifica ritrovate.

