“Una Madre per Savona”, attività museale per le scuole sulla festa patronale

Savona. Per la prossima primavera i Servizi Educativi del Complesso Museale della Cattedrale di Savona e il Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli offrono agli studenti degli istituti comprensivi, delle scuole superiori e di quelle pubbliche paritarie la possibilità di partecipare all’iniziativa “Una Madre per Savona”, un’attività museale sul tema della festa patronale di Nostra Signora di Misericordia (18 marzo).

Il progetto ha lo scopo di divulgare le origini, il significato e il valore di una festa molto sentita e vissuta da tutta la comunità civile e religiosa ma poco spiegata nei suoi contenuti più autentici e far conoscere il patrimonio storico artistico savonese. Com’è noto, la festa affonda le sue radici negli eventi che hanno segnato la città nella prima metà del Cinquecento e hanno legato indissolubilmente le vicende storiche con quelle religiose.

“Una Madre per Savona” potrà essere sviluppato dalle classi nel rispetto del percorso inclusivo seguito dalle scuole. L’iniziativa sarà un “viaggio” all’interno del complesso museale alla scoperta di preziose opere d’arte pittorica, scultorea e in ceramica sul tema “La Madre di Misericordia”, seguendo un percorso guidato con soste interattive pensate a misura dell’età dei partecipanti e completato da un laboratorio e dalla realizzazione di un elaborato da parte di ogni studente.

Il progetto si terrà nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 1° aprile. La partecipazione per studente (visita + attività) costa 4 € ed è gratuita per casi segnalati e docenti accompagnatori. Si richiede la prenotazione scrivendo un’e-mail all’indirizzo artecatte@gmail.com con almeno 5 giorni di anticipo. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero di telefono 3514630101 o visitare il sito web cattedralesavona.it.