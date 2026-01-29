Ufficiali di macchina, personale di cucina, barman, receptionist e hostess: Corsica Sardinia Ferries cerca personale navigante

Vado Ligure. Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche.

“Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli” afferma il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli.

Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce.

Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.

Ecco tutte le informazioni sui posti di lavoro offerti da Corsica Sardinia Ferries e come candidarsi:

I profili ricercati sono diversi, per le aree macchina, camera e cucina.

Figure ricercate

Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili:

– Ufficiali e Sottufficiali di macchina;

– Personale di Cucina

– Chef de rang e barman

– Addetti alle cabine

– Addetti Sala / Bar/ Casse

– Receptionist / Hostess

Requisiti

I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW.

Per il personale di Sala / Bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto.

Per la posizione di Receptionist / Hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.

Condizioni di lavoro

Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

La compagnia

Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 11 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna e dalla primavera all’autunno le Baleari.

Candidature

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il curriculum vitae tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, alla rubrica “Lavora con noi” oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il CV via e-mail a segreteria@primetn.it.