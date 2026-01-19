Tutta Varazze con i cinque ragazzi feriti nell’incidente di sabato in autostrada a Genova

Varazze. Uno striscione di incoraggiamento e vicinanza. Un’ondata d’affetto. È quella della città per i suoi cinque ragazzi coinvolti in un grave incidente all’alba di sabato sulla A10, nel tratto compreso tra la galleria Coronata e lo svincolo di Genova Aeroporto. I giovani sono ricoverati all’ospedale San Martino e al Villa Scassi.

Profondamente colpito, come tutta la comunità, il sindaco, Luigi Pierfederici: “Siamo tutti vicino ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Quello che è accaduto ha molto colpito Varazze. Le foto dell’incidente raccontano da sole la drammaticità dell’accaduto ed è stato immediato pensare che le conseguenze potevano essere ben peggiori. Sarà per i ragazzi e per le famiglie un lungo percorso per tornare alla normalità, sia psicologicamente, sia fisicamente ma, vedendo le reazioni della mia comunità in queste ore, sarà un percorso che non affronteranno da soli”.

La loro città, e non solo, li abbraccia e aspetta. “La Croce Rossa di Varazze è vicina alle famiglie dei ragazzi” questo è uno altro dei moltissimi messaggi d’affetto e vicinanza che arriva dall’associazione di via Maestri del Lavoro. La notizia ha suscitato grande apprensione. I ragazzi, figli di imprenditori e commercianti locali, sono molto conosciuti in città.