Turismo, nasce la DMO “Ligurian Riviera”: Comuni e associazioni di categoria insieme per la promozione e sviluppo del territorio

Savona. Decolla nel Savonese la DMO “Ligurian Riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale che mette insieme enti pubblici e associazioni di categoria per una strategia integrata di promozione e sviluppo della destinazione. La prima assemblea si è tenuta questa mattina nella sede savonese della Camera di Commercio Riviere di Liguria, con la firma ufficiale dell’Accordo di collaborazione e l’insediamento degli organi di governo.

Supportata dalla Camera di Commercio, ente pubblico capofila e rappresentante legale, la DMO riunisce i Comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo e Varazze. Al tavolo anche le associazioni di categoria: Confcommercio Savona, Confesercenti Savona, Coldiretti Savona, Cia Savona, Confagricoltura Liguria, Faita Liguria, Federalberghi Savona, FIAIP Savona, FIMAA Savona, Unione Provinciale Albergatori Savona e Confindustria Savona. Presente, con un ruolo nella direzione tecnica, anche la Provincia di Savona.

Presidente della DMO è il presidente della Camera di Commercio o un suo delegato. Vicepresidenti, eletti all’unanimità, Nicoletta Negro, assessore del Comune di Savona per la parte pubblica, e Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori, per la parte privata.

“La nascita della DMO Ligurian Riviera consente la creazione di una struttura che attuerà una politica di sviluppo turistico innovativa – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – adottando linee guida per prodotti turistici strutturati, con una forte identità e un’elevata competitività sul mercato. Un modello che coordina interventi pubblici e privati, evitando dispersioni di risorse”. Lupi guarda già avanti: “Avvieremo al più presto i lavori per definire e approvare il Piano d’azione 2026, dal marketing territoriale alla promozione e alla gestione dei servizi turistici”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi: “Oggi nasce ufficialmente la Dmo ‘Ligurian Riviera’. La Regione guiderà il sistema con una governance chiara e condivisa, mentre le Dmo operano come cabine di regia territoriali. L’obiettivo è duplice: innovare la promozione della Liguria, anche grazie al Dms regionale, e rafforzare la promo-commercializzazione dell’offerta”.

La DMO, riconosciuta secondo le linee regionali approvate a luglio 2025, rappresenta un passaggio chiave: unire risorse, visione e strumenti per rendere il turismo savonese più competitivo, coordinato e riconoscibile sui mercati nazionali e internazionali.