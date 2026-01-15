Turismo accessibile, l’assessore Lombardi incontra i Comuni vincitori dei bandi regionale: presenti Pietra, Savona e Alassio

Liguria. Ha avuto luogo questa mattina, nella sede di Regione Liguria, l’incontro tra l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi con i sindaci e i referenti tecnici dei comuni di Pietra Ligure (vincitore bando turismo accessibile 2022 e 2024), Savona (bando 2024), Levanto (bando 2024), Alassio (bando 2024), Sestri Levante (bando 2022) e con Agenzia In Liguria e Aism.

“Ho chiesto aggiornamenti ai sindaci sull’avanzamento dei progetti da 430 mila euro l’uno e soprattutto sulle azioni previste che comunicheremo il prossimo 22 aprile all’evento di Firenze ‘Turismo accessibile: esperienze, progetti e prospettive’ organizzato dal Ministero per le disabilità: la Regione Liguria sarà presente con un proprio stand – ha detto l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Inoltre confermo che anche quest’anno realizzeremo le tanto apprezzate ‘Guida Mare Accessibile’ e ‘Guida Alberghi accessibili’ che vogliamo implementare con una guida alle attività accessibili in Liguria”.

L’assessore, nel corso dell’incontro, ha anche annunciato ai presenti che alla Bit di Milano di febbraio Regione Liguria condividerà lo stand con Aism ed Enat (European network accessible tourism) la cui prossima assemblea di giugno si terrà Genova: “La Liguria sarà al centro dell’attenzione perché questo evento rappresenterà un importante momento di promozione del turismo accessibile con la partecipazione di tutti gli operatori interessati anche internazionali”, ha concluso Lombardi.