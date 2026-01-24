Trovato in possesso di oltre quattro etti di droga: 30enne arrestato dalla Squadra Mobile a Savona

Savona. Nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare fra i più giovani, a Savona la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne italiano, con precedenti, per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso di servizi di osservazione scaturiti da alcune segnalazioni, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato che l’uomo, soprattutto nelle ore pomeridiane, si recava in alcuni luoghi nelle zone di via Verdi, via Torino e Villapiana incontrando persone dell’ambiente della tossicodipendenza.

Le indagini sono culminate con la perquisizione dell’uomo, della sua abitazione e delle sue pertinenze, da parte della Squadra Mobile e del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona: grazie all’ausilio del formidabile fiuto del cane antidroga Rey, i controlli hanno permesso di trovare e sequestrare oltre quattro etti di droga, in gran parte hashish, ma anche cocaina e marijuana, sia confezionata in dosi pronte allo spaccio, che ancora da frazionare. Lo stupefacente era infatti diviso in tre panetti da 100 grammi di hashish oltre a 60 grammi suddivisa in dosi, un sacchetto di cellophane con circa 20 grammi di cocaina ed un sacchetto contenente circa 30 grammi di infiorescenze di marijuana.

Durante le perquisizioni sono stati trovati oltre 1300 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente risultato dell’attività di spaccio e tutto il necessario per il confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.