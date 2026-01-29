Trovato in possesso di hashish, 300 euro in contanti e un coltello: 25enne arrestato dai carabinieri

Quiliano. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, soprattutto in chiave di prevenzione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Savona, con particolare attenzione ai fenomeni criminali di tipo predatorio ed all’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell’alveo di questi servizi, nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato a Quiliano un cittadino extracomunitario 25enne, già noto alle forze dell’ordine, contestandogli il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’indagato, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di 100 grammi, oltre ad altri 14 grammi di hashish in involucri, poco più di 300 euro in contanti ed un coltello con lama da 18 centimetri.
A seguito di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna, veniva convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.