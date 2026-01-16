Trofeo Laigueglia, organizzazione tecnica affidata ad ExtraGiro Race

Laigueglia. Mercoledì 4 marzo 2026 si disputerà la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, classica del ciclismo professionistico italiano che dagli anni Sessanta porta in Liguria alcuni dei migliori interpreti delle due ruote a livello internazionale.

Si prevede fin da ora una partecipazione di alto livello, con i principali team World Tour e Professional pronti a inviare la propria candidatura per essere al via nella Baia del Sole, in uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio di stagione in Italia.

Per l’edizione 2026 il Comune di Laigueglia ha assegnato l’organizzazione tecnica della gara ad ExtraGiro Race. Dopo le edizioni 2023 e 2024, torna dunque a Laigueglia il gruppo guidato da Marco Selleri, che dal 2017 in avanti ha ottenuto importanti risultati organizzativi, dal rilancio del Giro d’Italia Giovani fino ai Campionati del Mondo di Imola 2020, senza dimenticare il rilancio di storiche corse professionistiche come il Giro della Romagna Pro e il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La riviera ligure è anche quest’anno in fermento per rivedere all’opera i grandi protagonisti del ciclismo professionistico, pronti a contendersi la vittoria e a scrivere il proprio nome in un albo d’oro prestigioso, che ha visto trionfare campioni come Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Ballan e Pozzato, quest’ultimo unico a vincere per tre volte. Nel 2025 la vittoria è andata al talento spagnolo Juan Ayuso.

«Siamo lieti di tornare a curare l’organizzazione del Trofeo Laigueglia – commenta Marco Selleri per ExtraGiro Race –. Stiamo già lavorando intensamente per proporre uno spettacolo sportivo capace di coinvolgere la comunità e il territorio circostante, anche in un’ottica di promozione e marketing territoriale. Il percorso prevederà alcune novità tecniche di pregio per team, corridori e pubblico. Oltre a rafforzare l’identità della gara, affinché possano crescere le opportunità di turismo attivo e sostenibile, proporremo in questa edizione alcune novità sul piano del percorso, che abbracceranno in modo ancora più diffuso questo territorio magnifico. Tra queste, l’inserimento della Cipressa, salita iconica del ciclismo».

Per ExtraGiro Race, l’ufficializzazione dell’organizzazione del Trofeo Laigueglia si inserisce in un calendario di gare professionistiche 2026 che prevede già il Giro Ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria (10 aprile), il Giro della Magna Grecia (12–16 aprile), , la Lyon–Torino dall’1 al 3 luglio, il Giro Giovani (categoria Juniores) dal 29 luglio all’1 agosto e il Giro della Romagna Pro il 20 settembre. Tra le novità del 2026, anche l’avvio dell’organizzazione di trail podistici.

L’impegno di ExtraGiro nel 2026 non si limita agli aspetti agonistici, ma comprende anche l’organizzazione di eventi cicloturistici di respiro nazionale e internazionale, oltre a un’intensa attività di consulenza, servizi operativi e comunicazione nei settori della ciclabilità, della mobilità sostenibile, delle tecnologie per la smart mobility e dei servizi applicati, a supporto della trasformazione dei territori e del miglioramento della vivibilità.