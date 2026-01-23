Trofeo Laigueglia 2026: per la prima volta nella storia  la partenza da Albenga e l’arrivo a Laigueglia

Albenga/Laigueglia. Per la prima volta nella sua storia il Trofeo Laigueglia partirà da Albenga. Una novità di grande rilievo che nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali di Laigueglia e Albenga con l’obiettivo di condividere e valorizzare uno degli eventi sportivi più importanti del panorama ciclistico nazionale e internazionale.

Il Trofeo Laigueglia è una delle grandi classiche del ciclismo professionistico italiano che, dagli anni Sessanta, porta in Liguria alcuni tra i migliori interpreti delle due ruote a livello mondiale. La 63ª edizione, in programma mercoledì 4 marzo 2026, si preannuncia di altissimo livello con le conferme di partecipazione dei principali team World Tour e Professional. La presenza delle migliori squadre professionistiche e le immagini televisive su Rai Sport e Eurosport rappresentano una vetrina irrinunciabile per l’immagine e la valorizzazione del territorio ligure in Italia e nel mondo.

La partnership tra i due Comuni risponde all’esigenza di sostenere manifestazioni di questa portata attraverso una strategia di collaborazione tra enti pubblici, come avviene ormai nelle grandi manifestazioni sportive internazionali. I costi crescenti per organizzare eventi di alto livello rendono infatti sempre più necessario fare sistema, condividendo risorse e opportunità per garantire la continuità di appuntamenti prestigiosi come il Trofeo Laigueglia.

Il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, evidenzia il valore della collaborazione per il futuro della manifestazione, per la quale l’Amministrazione di Laigueglia ha registrato il marchio: “Il Trofeo Laigueglia è da 63 anni la manifestazione sportiva di punta del nostro borgo e la gara di apertura della stagione del circuito ciclistico europeo. La collaborazione con Albenga rappresenta una soluzione di reciproco vantaggio e un’opportunità che aggiunge valore alla manifestazione. Con la richiesta turistica che si fa sempre più articolata ed esigente, la partnership tra Laigueglia e Albenga, due località diverse e complementari, può portare a risultati di reciproco interesse dal punto di vista non solo sportivo ma anche turistico e commerciale. Se vogliamo davvero vincere la sfida del turismo del futuro dobbiamo fare sistema, creare un brand che associ mare e montagna, borghi tipici e siti archeologici, turismo balneare, trekking e cicloturismo. È la direzione delle linee guida della Regione Liguria e il nostro Comune vuole unirsi a questa visione per sostenere una promozione turistica competitiva e attrattiva“.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, sottolinea l’importanza strategica di questa collaborazione: “Questa sinergia con Laigueglia rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra territori che, per eventi di questa portata, sta diventando un elemento sempre più strategico e fondamentale. Come Amministrazione siamo molto lieti di poter ospitare la partenza del Trofeo Laigueglia, una manifestazione di grande prestigio che, anche grazie alla diretta su Rai ed Eurosport, garantirà un’importante visibilità ad Albenga e a tutto il territorio. Albenga ospiterà il villaggio di partenza in Piazza del Popolo e cittadini, visitatori e appassionati avranno la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera della corsa. Gli atleti si schiereranno in Piazza San Michele per la partenza ufficiale. Il mese di marzo sarà per noi il ‘mese del ciclismo’, con il Trofeo Laigueglia, la XCO Coppa Città di Albenga con una prova della Coppa del Mondo Juniores di mountain bike, e il passaggio della Milano-Sanremo. Albenga si conferma sempre più punto di riferimento nel panorama del ciclismo e dimostra di credere fortemente nei grandi eventi sportivi, che rappresentano un importante volano per il turismo legato allo sport, uno dei settori in maggiore crescita“.

L’edizione 2026 prevede alcune novità nel percorso, mentre l’arrivo tornerà nella storica sede di Corso Badarò a Laigueglia, che aveva visto i trionfi di grandi campioni del ciclismo mondiale come Eddy Merckx nelle edizioni 1973 e 1974.

L’organizzazione tecnica della gara è affidata a ExtraGiro Race, società guidata da Marco Selleri che già aveva curato le edizioni 2023 e 2024 del Trofeo Laigueglia, ottenendo importanti risultati anche in altre manifestazioni di rilievo internazionale come i Campionati del Mondo di ciclismo a Imola nel 2020.