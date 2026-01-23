Treni, riattivata la linea San Giuseppe di Cairo-Alessandria

San Giuseppe/Alessandria. E’ tornata alla normalità la viabilità ferroviaria sulla tratta San Giuseppe–Alessandria.
La linea ferroviaria è stata riattivata questa mattina dopo l’interruzione avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 22 gennaio, alle ore 15 per un guasto elettrico. I tecnici di Rfi hanno lavorato tutta la notte per svolgere le verifiche necessarie.
Ieri pomeriggio diversi i disagi causati dal guasto alla linea elettrica avvenuta nel tratto compreso tra Dego e Piana, tanto che erano stati attivati bus sostitutivi per i treni soppressi.
