  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Si riparte

Treni, riattivata la linea San Giuseppe di Cairo-Alessandria

La circolazione ferroviaria era interrotta da ieri alle 15 per un guasto elettrico

Generica

San Giuseppe/Alessandria. E’ tornata alla normalità la viabilità ferroviaria sulla tratta San GiuseppeAlessandria. 

La linea ferroviaria è stata riattivata questa mattina dopo l’interruzione avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 22 gennaio, alle ore 15 per un guasto elettrico. I tecnici di Rfi hanno lavorato tutta la notte per svolgere le verifiche necessarie.

Ieri pomeriggio diversi i disagi causati dal guasto alla linea elettrica avvenuta nel tratto compreso tra Dego e Piana, tanto che erano stati attivati bus sostitutivi per i treni soppressi.

 

 

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.