Treni, problemi tecnici sulla linea: circolazione sospesa sino a venerdì mattina tra Dego e Piana. Attivati bus sostitutivi [AGG.]

Agg. 19.22. La linea Alessandria-San Giuseppe rimarrà interrotta tutta la notte per consentire ai tecnici di Rfi di fare tutte le verifiche. Verrà riattivata domani mattina, venerdì 23 gennaio. Trenitalia ha istituito servizio bus per tutti i treni in circolazione oggi. Fine degli aggiornamenti

Savona. Disagi sulla linea ferroviaria savonese a causa di un guasto alla linea elettrica. Dalle 15 di questo pomeriggio, 22 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla linea San Giuseppe Cairo–Alessandria è sospesa a causa del guasto avvenuto nel tratto compreso tra Dego e Piana.

Al momento del guasto sulla tratta in questione stavano viaggiando due treni (uno direzione Savona e uno direzione Torino) con una trentina persone a bordo. I passeggeri sono stati fatti scendere e portati a destinazione con un minivan.

Nel frattempo sono stati attivati i bus sostitutivi per i treni successivi e allertato il bar di Acqui Terme per dare ristoro ai viaggiatori.

Intanto i tecnici di Rfi sono al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile.