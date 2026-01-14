Trail della Gallinara, si va verso il sold out

Albenga. Ultime ore di attesa e sarà ancora Trail della Gallinara, giunto alla settima edizione, che domenica prossima porterà centinaia di corridori ad Albenga per un appuntamento considerato ormai uno dei primi grandi trail della stagione.

Considerando il parco dei partecipanti si può davvero pensare ad un evento fortemente voluto da molti protagonisti del panorama nazionale. Hanno già dato la loro adesione l’italoargentino Pablo Barnes in campo maschile e, fra le donne, tre grandi specialiste come sua moglie Virginia Oliveri, Daniela Rota e Luisa Dematteis. Ma fra i personaggi da seguire c’è anche Salvatore Cutaia, già famoso come ultramaratoneta e che con la sua gamba in titanio è un esempio di resilienza che ha fatto il giro del mondo.

Si gareggia su due percorsi: quello principale e scelto da tutti i campioni è il tracciato di 28 chilometri per 1.500 metri affacciato quasi sempre sul mare e che privilegia proprio l’Isola Gallinara. In alternativa c’è il percorso da 12 chilometri per 400 metri dove spicca la presenza del locale Alessandro Rebaudo. Partenza per tutti alle ore 9,00 per il lungo e alle 9,30 per il medio da via Einaudi, con partenza e arrivo sulla spiaggia.

Iscrizioni agli sgoccioli, considerando che, pur avendo allargato di 100 posti il tetto massimo, sono arrivate già oltre 650 adesioni, a meno di 50 dal limite. Un successo dato anche dall’aspetto benefico della manifestazione, visto che parte dell’incasso andrà al reparto di Neuro-oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Premiazioni per i primi cinque classificati del lungo e i primi tre del medio, che si svolgeranno all’interno del pasta party dove si parlerà della gara appena svolta.

La maglietta che verrà data a tutti gli iscritti