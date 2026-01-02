  • News24
Run in paradise

Trail della Gallinara, si avvicina la settima edizione

Si partirà dalla spiaggia di Albenga

Trail della Gallinara

Albenga. Essendo alla sua settima edizione, si può considerare il Trail della Gallinara come una manifestazione ancora giovane, ma la gara ligure è ormai considerata una delle prime grandi manifestazioni offroad della stagione. Merito anche della località di gara, Albenga che è considerata un riferimento per tutte le attività sportive all’aria aperta, considerando il grande evento di mountain bike di marzo. La prossima edizione è in programma domenica 18 gennaio e promette di portare sui sentieri dell’entroterra savonese centinaia di concorrenti.

Due i percorsi previsti anche quest’anno. Il principale misura 28 chilometri per 1.500 metri ed è uno dei primi veri appuntamenti su una distanza importante per il calendario italiano. L’alternativa è costituita dalla prova di 12 chilometri per 400 metri di dislivello.

Il disegno dei tracciati è tutto su sentieri che si affacciano sul mare, avendo sempre sullo sfondo l’Isola Gallinara che rappresenta anche un bellissimo scorcio e, classifiche a parte, sono tanti coloro che inseriscono il trail ligure nei loro appuntamenti abbinando il discorso agonistico a quello turistico.

Partenze differenziate per le due prove, con la gara lunga che scatterà alle ore 9:00 e l’altra alle 9:30. Bellissimo l’epicentro della corsa, via Einaudi con partenza e arrivo sulla spiaggia. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 16 gennaio o comunque al raggiungimento dei 300 partecipanti per i 28 chilometri e i 400 per i 12 chilometri. Per coloro che non hanno ancora provveduto all’iscrizione, il costo è di 40 euro per il lungo e di 25 per il medio.

Parte del ricavato sarà devoluto al progetto benefico Sixty for Good, una raccolta fondi dedicata all’acquisto di attrezzature e materiali medici per il reparto di Neuro-oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. A fine gara pasta party nel corso del quale si svolgeranno le premiazioni che riguarderanno i primi 5 classificati per i 28 chilometri e i primi 3 della 12. Di ragioni per partecipare ce ne sono tantissime, non è un caso se lo slogan della gara è “run in paradise”…

