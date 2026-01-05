Traffico e incidenti: code e rallentamenti sulle autostrade savonesi

Liguria. Continua la lista di giornate difficili per quanto riguarda le autostrade liguri e savonesi, interessate in questi giorni dall’aumento dei flussi di traffico dovuti alle festività che si affiancano alla perdurante presenza di alcuni cantieri che, sebbene in forma ridotta, impattano viabilità.

Dal pomeriggi, infatti, si registrano code a tratti e rallentamenti per diversi chilometri sulla A26, in direzione di Gravellona Toce, soprattutto nella tratta tra Masone e Ovada. Code a tratti anche tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Disagi sulla A10 tra Finale Ligure e Savona, in direzione Italia, sempre a causa del traffico intenso: nel pomeriggio la coda ha raggiunto i 4 chilometri.

Sulla A10, inoltre, si segnala un incidente tra Aeroporto e Genova Ovest, con inevitabili conseguenze alla viabilità autostradale.

Problemi, infine, sulla A7, dove il lungo restringimento di carreggiata – con scambio di corsie – relativo al cantiere delle svincolo di Busalla, costringe a viaggiare per diversi chilometri in corsia unica in entrambe le direzioni.

E per la giornata dell’Epifania si prevedono altre criticità legate ai rientri dalle festività natalizie: sulla tratta di A10 Savona-Genova dalle 13 alle 19 per gli automobilisti e veicoli in transito un aumento dei tempi di percorrenza. Stessa situazione sulla A26 in direzione Genova Voltri.