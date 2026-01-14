Tra i Comuni Plastic Free anche Celle Ligure e Millesimo

Celle Ligure/Millesimo. Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus per ottenere il prestigioso riconoscimento riservato alle Amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto Comuni Plastic Free è cresciuto di anno in anno per partecipazione e rilevanza, coinvolgendo sempre più enti locali in percorsi strutturati di miglioramento ambientale. Tre quelli liguri: il capoluogo Imperia con i comuni savonesi di Celle Ligure e Millesimo.

Il progetto, giunto alla sua quinta edizione, ha visto valutare i Comuni sulla base di 20 criteri che vanno dalla riduzione del monouso alla collaborazione con il volontariato ambientale. L’annuncio è stato dato a Montecitorio, alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, del presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.

“Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141, in costante aumento – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle Amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro instancabile dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari. Sensibilizzando i cittadini, intervenendo nelle scuole e dialogando con le istituzioni, riusciamo ogni giorno a seminare cultura ambientale e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni”.

Soddisfazione anche da parte del referente regionale per la Liguria, Ivan Vianello: “La nomina dei Comuni liguri Plastic Free mette in evidenza l’impegno delle Amministrazioni nella tutela del territorio e una crescente attenzione alla riduzione dell’inquinamento da plastica. Un capoluogo di Provincia nominato, Imperia, insieme a realtà più piccole dislocate dalla costa all’entroterra, Millesimo e Celle Ligure. Questo è un segno tangibile di come l’attenzione alla sostenibilità stia diventando un elemento sempre più presente nelle politiche locali, coinvolgendo Comuni diversi per dimensioni e collocazione geografica”.

Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante l’evento nazionale che celebrerà l’impegno ambientale delle Amministrazioni virtuose.