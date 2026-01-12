  • News24
Quarta edizione

Torna il “Galà dello Sportivo Savonese”: candidature per gli atleti aperte fino al 31 gennaio fotogallery

E' possibile segnalare chi nel 2025 è arrivato sul podio in campionati nazionali, tra i primi 5 agli Europei o ha partecipato ai Mondiali; da quest'anno spazio anche ad atleti meritevoli che si sono distinti in contesti prestigiosi

Galà dello sportivo savonese 2025

Savona. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna al Teatro Chiabrera il Galà dello Sportivo Savonese, appuntamento dedicato alla valorizzazione degli atleti e paralimpici della città di Savona che nel 2025 si sono distinti in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale.

La manifestazione premierà gli sportivi che hanno ottenuto podio ai Campionati Nazionali, piazzamenti tra i primi cinque ai Campionati Europei, partecipazioni ai Campionati Mondiali e, da quest’anno, anche atleti meritevoli che si sono affermati in contesti sportivi di particolare rilievo e prestigio nel corso dell’anno.

È aperta la fase di raccolta delle candidature: i nominativi degli atleti savonesi che hanno raggiunto i risultati indicati potranno essere segnalati entro il 31 gennaio 2026 inviando una comunicazione all’indirizzo email galadellosportivo@gmail.com.

Giunto alla quarta edizione, il Galà rappresenta una delle principali iniziative cittadine dedicate allo sport savonese. L’evento è voluto dal Comune di Savona e dall’assessore allo Sport Francesco Rossello, realizzato in collaborazione con la Croce Oro di Albissola Marina e organizzato dal sette volte campione del mondo Fabio Incorvaia. La conduzione della serata è affidata a Tiziana Oberti.

Ospite della serata sarà anche il capitano della Nazionale Italiana di calcio non vedenti Sebastiano Gravina, content creator, tiktoker, autore e conduttore noto al pubblico con il nome d’arte “Videociecato”. Lo spettacolo sportivo sarà inoltre arricchito da momenti di intrattenimento a cura della compagnia Nati da un Sogno, che proporrà alcuni estratti dei propri musical, per una serata pensata per coinvolgere pubblico e famiglie. Qui sotto le immagini dell’edizione 2025, scattate da Mario Piombo.

