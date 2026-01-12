Savona. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna al Teatro Chiabrera il Galà dello Sportivo Savonese, appuntamento dedicato alla valorizzazione degli atleti e paralimpici della città di Savona che nel 2025 si sono distinti in ambito sportivo a livello nazionale e internazionale.

La manifestazione premierà gli sportivi che hanno ottenuto podio ai Campionati Nazionali, piazzamenti tra i primi cinque ai Campionati Europei, partecipazioni ai Campionati Mondiali e, da quest’anno, anche atleti meritevoli che si sono affermati in contesti sportivi di particolare rilievo e prestigio nel corso dell’anno.

È aperta la fase di raccolta delle candidature: i nominativi degli atleti savonesi che hanno raggiunto i risultati indicati potranno essere segnalati entro il 31 gennaio 2026 inviando una comunicazione all’indirizzo email galadellosportivo@gmail.com.

Giunto alla quarta edizione, il Galà rappresenta una delle principali iniziative cittadine dedicate allo sport savonese. L’evento è voluto dal Comune di Savona e dall’assessore allo Sport Francesco Rossello, realizzato in collaborazione con la Croce Oro di Albissola Marina e organizzato dal sette volte campione del mondo Fabio Incorvaia. La conduzione della serata è affidata a Tiziana Oberti.

Ospite della serata sarà anche il capitano della Nazionale Italiana di calcio non vedenti Sebastiano Gravina, content creator, tiktoker, autore e conduttore noto al pubblico con il nome d’arte “Videociecato”. Lo spettacolo sportivo sarà inoltre arricchito da momenti di intrattenimento a cura della compagnia “Nati da un Sogno”, che proporrà alcuni estratti dei propri musical, per una serata pensata per coinvolgere pubblico e famiglie. Qui sotto le immagini dell’edizione 2025, scattate da Mario Piombo.