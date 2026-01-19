Toirano, dalla grotte la prova più antica di convivenza tra uomo e cane: sui social il progetto di influencer marketing di Regione Liguria

Toirano. Il primo reel dedicato alla più antica traccia di convivenza tra uomo e cane sarà disponibile da oggi sui profili social di “Una qualunque”: è solo il primo di una serie di contenuti digitali che sono stati realizzati alle Grotte di Toirano, in provincia di Savona, dedicati allo straordinario ritrovamento.

Le influencer “Una qualunque” (Stefania Bendato) e “Archeomilla” (Camilla Franzoni), sono state ospiti della Regione Liguria grazie a un ‘fam trip’ dedicato (un tour organizzato per professionisti del settore turistico – agenti di viaggio, giornalisti, influencer – per far loro conoscere direttamente la destinazione) attraverso il quale hanno avuto la possibilità di visitare le Grotte accompagnate dalla direttrice, Marta Zunino, e scoprire il territorio di Toirano e dintorni. I contenuti creati ad hoc dalle influencer saranno pubblicati da oggi e visibili anche sui profili social de Lamialiguria.

“Le Grotte di Toirano custodiscono una delle scoperte archeologiche più straordinarie degli ultimi anni – afferma Alessandro Piana, assessore ai Parchi e all’Entroterra di Regione Liguria -. La testimonianza più antica al mondo della convivenza tra uomo e cane è un autentico tesoro e un patrimonio scientifico e culturale di valore internazionale che oggi, grazie ai nuovi linguaggi digitali e al coinvolgimento di canali di divulgazione seguiti da migliaia di giovani, può raggiungere un pubblico ancora più ampio. Raccontare Toirano attraverso i social significa valorizzare il territorio, attrarre nuovi visitatori e rafforzare l’identità culturale della nostra regione, rendendo accessibile a tutti una storia che affonda le sue radici in 14.400 anni fa”.

Il sindaco di Toirano, Marco Bertolotto, aggiunge: “Ringraziamo Regione Liguria per aver messo a disposizione questo tipo di attività per far conoscere e promuovere in modo innovativo attraverso i social le nostre grotte e questa straordinaria scoperta. È stata un’esperienza molto formativa con le due giovani influencer, che hanno anche voluto visitare il nostro centro storico, rimanendo positivamente colpite dalle caratteristiche del nostro territorio. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto, che ci piacerebbe ripetere e che speriamo porti i risultati sperati”.

La scoperta

Il più antico caso al mondo di convivenza e interazione diretta tra un gruppo di esseri umani e un cane domestico: impronte fossili rinvenute nella Grotta della Bàsura a Toirano e risalenti a 14.400 anni fa, rivelano il passaggio di un cane di circa 40 chili al fianco di un gruppo di uomini, donne e bambini del Paleolitico, impegnati a esplorare gli anfratti più profondi del sistema ipogeo.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Quaternary Science Reviews dal gruppo di ricerca della Sapienza Università di Roma coordinato da Marco Romano.

Lo studio ha preso in esame 25 impronte fossili di canide, che sono state analizzate con tecniche come la fotogrammetria e la morfometria avanzata, per poi essere confrontate con quasi un migliaio di orme lasciate da moderni cani domestici e lupi in condizioni controllate.

Le influencer

Stefania Bendato – Una qualunque

Nata nell’agosto 1991 ad Isernia, è perito turistico ed è laureata in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. È Digital Content Creator ed Influencer, esperta di comunicazione digitale. Promuove il patrimonio culturale italiano ed internazionale con il suo profilo Instagram @unaqualunque e crea contenuti e strategie di Digital Marketing per le Aziende. Vanta collaborazioni con prestigiosi Musei e Gallerie d’Arte, Ministeri italiani ed esteri, Enti Pubblici ed Internazionali e noti Brands quali: UNESCO, Musei Vaticani, Ministero della Cultura italiano e Ministero del Turismo spagnolo, Gruppo Mundys, FAI Fondo Ambiente, Sovrintendenza Capitolina, Motorola e tanti altri. Collabora anche con il Comune di Isernia in qualità di Project Manager e Communication Manager del progetto europeo “Breaking Isolation” nell’ambito del Programma URBACT IV. Stefania Bendato esplora il potere rigenerante della bellezza attraverso l’arte e la cultura. Condivide la sua passione per il patrimonio culturale, evidenziando come l’arte possa non solo abbellire, ma anche agire come un potente catalizzatore di cambiamento sociale e personale.

Camilla Franzoni – Archeomilla

Archeologa e divulgatrice. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo archeologico, dopo alcuni anni vissuti all’estero tra Polonia, Francia e UK, torna in Italia. Lavora da oltre 20 anni come archeologa sul campo (I fascia), seguendo cantieri pubblici e privati, collaborando con professionisti e ditte archeologiche. Nel 2020 inizia un progetto di divulgazione culturale sui social, chiamato “Archeomilla”, che integra le 3 piattaforme Youtube, Instagram e Tiktok, con contenuti specifici e adattati per stile e forma, il cui obiettivo principale è far conoscere il mondo dell’archeologia a 360 gradi, in modo accessibile e divertente, adatto a vari tipi di pubblico: attirando così l’attenzione sia di esperti che di appassionati, con un seguito di oltre 150k utenti, questo progetto ha permesso lo sviluppo di importanti collaborazioni con Università (Statale di Milano) e Musei (Museo Egizio), la partecipazione al volume “Archeosocial 2.0”, a programmi radio (Radio24, Deejay), una rubrica televisiva (Rai2), inviti a festival e conferenze (Cauthamente, Dixit festival, Archeofilm festival e tanti altri), oltre all’opportunità di lavorare con Alberto Angela. L’archeologia è custode e memoria del nostro passato, l’archeologo deve restituire questo patrimonio alla collettività. Archeomilla crede che la forza della comunicazione social sia proprio questa: poter raggiungere chiunque, in qualsiasi momento, in maniera diretta.