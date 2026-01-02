Tetraplegico per un pugno, lanciata una petizione per portare Paolo Sarullo sul palco del Festival di Sanremo

Albenga. La storia di Paolo Sarullo continua a commuovere e a mobilitare non solo Albenga, ma l’Italia intera. E ora c’è un nuovo e ambizioso obiettivo da raggiungere.

Per questo è stata lanciata una petizione, che ha già raccolto centinaia di adesioni (ma non ancora abbastanza), per permettere al 25enne ingauno di salire sul palco del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo e poter così lanciare il suo messaggio.

Il giovane, oggi 25enne, fu vittima di un’aggressione da parte di quattro ragazzi poco più che adolescenti, scatenata dal futile pretesto del furto di un monopattino. Un evento drammatico, che lo ha costretto a quasi un anno di coma: un lunghissimo tempo sospeso tra la vita e la morte, dal quale Paolo è però emerso con una forza interiore straordinaria, decidendo non solo di lottare per la propria riabilitazione, ma di trasformare il dolore in un messaggio di sensibilizzazione.

Il fulcro di questa rinascita passa dalla nascita della fondazione “Uniti per Paolo” dedicata al contrasto della violenza giovanile: un progetto nato dalla volontà di Paolo e della sua famiglia di far sì che quanto accaduto diventi un monito e una fonte di speranza.

E la sua vicenda ha toccato i cuori di molte personalità, ricevendo la vicinanza della Sampdoria, che ha voluto incontrarlo di persona, e il sostegno di figure di spicco come l’ex Ct della Nazionale Roberto Mancini, che lo ha incoraggiato in videochiamata.

Recentemente, Paolo ha voluto alzare ulteriormente l’asticella rivolgendo un appello diretto a Carlo Conti dai microfoni di Rai 1, chiedendo proprio di poter portare la sua testimonianza al prossimo Festival di Sanremo.

Ora l’iniziativa si è tradotta in una raccolta firme, attraverso Change.org. Per Paolo, Sanremo non rappresenta un traguardo di visibilità personale, ma l’occasione irripetibile di parlare a milioni di persone della potenza del perdono e dell’urgenza di investire in educazione e dialogo.

“Questa violenza potrebbe colpire chiunque, – si legge nel testo della petizione. – Chiunque può trovarsi al posto di Paolo: questa consapevolezza ci deve unire nel combattere questo fenomeno. La violenza giovanile non deve diventare la norma ma un’eccezione da superare. Abbiamo bisogno di soluzioni concrete e immediate: programmi educativi nelle scuole, dialogo aperto tra generazioni, e la promozione di attività sociali positive che insegnino ai nostri giovani il valore della vita umana e l’importanza della pace”.

Quindi, l’appello: “Chiediamo al Festival di Sanremo di dare a Paolo questa preziosa opportunità. Portando la sua storia al Festival, non solo realizzeremo il suo sogno, ma avremo anche una chance unica di educare e ispirare un cambiamento culturale profondo nella nostra società. Sanremo può diventare il palco del cambiamento, il palcoscenico della pace, dove il perdono e l’amore prevalgono sul rancore e sull’odio”.

Infine, il messaggio rivolto direttamente agli utenti: “Firma questa petizione e unisciti a noi nel chiedere che Paolo salga sul palco di Sanremo. Insieme possiamo fare la differenza e fermare la violenza giovanile, trasformando dolore e tragedia in pace e speranza”.