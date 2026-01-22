Termovalorizzatore, No alla proroga del bando. PD: “Se Scarpino out la scelta sarà sulla Valbormida”

Val Bormida. “La Giunta ha deciso dove realizzare l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, ma non lo dice alle comunità interessate. Da quanto emerge in questi giorni, tutto fa presagire che la scelta ricada sulla Val Bormida. Del resto, se si esclude Scarpino, rimangono solo le aree del savonese e, se si prende come elemento caratterizzante del progetto l’accessibilità e l’intermodalità, con soluzioni che prevedono un minor trasporto su gomma, il dado è tratto”.

Davide Natale, segretario del PD Liguria, e Roberto Arboscello, consigliere regionale PD, commentano le risposte della Giunta sul bando per il nuovo termovalorizatore e la richiesta di proroga di Amiu.

Dunque la vicenda genovese irrompe, quindi, e potrebbe smuovere le acque in vista della procedura per la realizzazione del nuovo impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti: “Amiu, proprietaria dell’area di Scarpino, ha chiesto – giustamente – ulteriore tempo per poter eventualmente redigere una proposta, ma la Giunta ha negato con fermezza qualsiasi proroga. La società genovese vuole comprendere meglio la portata del progetto, la sua fattibilità, gli effetti sull’azienda e sulla tariffa per imprese e cittadini”.

“È paradossale che un’azienda pubblica – peraltro proprietaria di un’area prevista dallo studio commissionato a Rina – chieda più tempo per svolgere quelle analisi e valutazioni, che nell’interesse dei liguri le avrebbero dovute fare la Giunta e Arlir, e questo tempo non venga concesso”.

Infine, la stoccata: “Bucci, di fatto, si fa dire, da chi costruirà l’impianto, quale sarà la capacità, la tipologia – se dovrà trattare rifiuti pericolosi o meno – e persino la tariffa da far pagare ai cittadini: una cosa mai vista. È evidente che tutto questo serva solo a verificare se esiste un comune disposto ad accettare un impianto simile, mettendo nero su bianco che il consenso è propedeutico a eventuali valutazioni sulle compensazioni. Tradotto: o si dice subito di sì, oppure si rimane a bocca asciutta. Noi crediamo che questo bando debba essere ritirato e che si debbano svolgere tutte le valutazioni necessarie per capire quale sia la scelta migliore per i cittadini liguri, verificando anche le disponibilità degli impianti di prossimità” concludono i due esponenti Dem.

In tema di termovalorizzatore la Regione Liguria ha ribadito: “Nessuna proroga dei termini dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori interessati all’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti, previsto dalla pianificazione regionale vigente”.

La Regione Liguria ha così risposto alla richiesta di Amiu: la nuova governance dell’azienda, in accordo con l’amministrazione comunale genovese, aveva chiesto tre mesi di proroga per poter partecipare eventualmente al bando non escludendo, ma neppure dando per scontata, l’ipotesi della realizzazione di un impianto all’interno della discarica di Scarpino. Ma con una comunicazione di De Ferrari, punto su punto, si evidenziano le ragioni della decisione.

“Ribadendo la legittimità, correttezza e coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo dell’operato dell’Ente e di Arlir – precisa ancora l’ente regionale – orientato alla tutela dell’interesse pubblico alla realizzazione di un sistema impiantistico adeguato, efficiente e conforme agli obiettivi della pianificazione regionale vigente”.

Regione Liguria esprime “perplessità” sulla richiesta di proroga, “in cui Amiu non solo collega erroneamente all‘avviso esplorativo a un futuro bando di gara“, ma non esprime neppure alcuna volontà su una possibile partecipazione alla futura procedura di affidamento o project financing”.

“Perplessità anche rispetto al ricorso presentato al Tar dalla stessa azienda e notificato ieri a Regione Liguria e Arlir, senza alcuna richiesta di sospensiva dei termini dell’avviso. Regione ritiene infondato il ricorso, di cui non si capiscono le finalità e ha già intrapreso i passaggi per la costituzione in giudizio a difesa degli atti impugnati”.

“La posizione di Regione Liguria rimane dunque ferma e salda: l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti è fondamentale per i cittadini e per questo bisogna realizzarlo nel più breve tempo possibile nel pieno rispetto delle procedure di legge”, conclude la stessa Regione.

E dalla minoranza il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano aggiunge: “La maggioranza di centrodestra ha respinto oggi la nostra richiesta di convocare una Commissione consiliare dedicata al progetto del termovalorizzatore. Una scelta che chiude la porta a un confronto corale pubblico e istituzionale con i cittadini e sindaci su una decisione che avrà ricadute pesanti su territori già notoriamente massacrati da passate servitù”.

“La nostra proposta puntava a creare uno spazio di approfondimento e confronto trasparente, soprattutto con le comunità che, nei fatti, stanno già pagando il prezzo più alto di questo percorso. La contraddizione è evidente: mentre il presidente della Regione incontra i sindaci per discutere del progetto, in sede consiliare viene sostenuto che non sia possibile affrontare il tema perché è in corso un avviso di manifestazione di interesse. In altre parole, il confronto politico e istituzionale viene ritenuto inopportuno proprio nel luogo deputato a garantire trasparenza e controllo democratico”.

“Per questo motivo, come M5S Liguria con tutta l’opposizione chiederemo che sia convocata una Commissione urgente, affinché il Consiglio regionale possa svolgere fino in fondo il proprio ruolo. La Commissione, come da regolamento, dovrà essere convocata entro 10 giorni dal deposito”.

“Gli indizi – conclude Giordano – ci dicono che la Giunta regionale ha già individuato l’area dove collocare l’impianto, e cioè in Val Bormida, ma senza informare apertamente i residenti. Esclusa Scarpino, infatti, restano le aree del savonese. Riteniamo che tutta l’operazione sia opaca e per questo chiediamo un percorso trasparente che coinvolga i cittadini rendendoli partecipi del loro futuro”.