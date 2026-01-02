Termovalorizzatore in Valbormida, Olivieri al Pd: “Impianto previsto dalla pianificazione regionale”

Liguria. Il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, replica ai consiglieri regionali del Pd Davide Natale e Roberto Arboscello rispetto al progetto del termovalorizzatore.

“Non comprendo il significato degli interventi, che iniziano a diventare un po’ stucchevoli, dei consiglieri regionali Arboscello e Natale. Il primo, in particolare, anche in qualità di vicepresidente del Consiglio regionale, muove accuse di azioni di parte, pur essendo egli stesso un esponente istituzionale; il secondo, invece, mi conosce a stento. Non mi risulta che, quantomeno nel corso di questo mandato, abbiano mai richiesto o proposto un incontro”.

“La Provincia ha invece operato concretamente, sbloccando pratiche fondamentali per la gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti e continua a farlo, ospitando discariche a servizio non esclusivo del proprio territorio. Il tema, delicato e di assoluta rilevanza, viene pertanto affrontato senza che vi sia stato un confronto diretto con il sottoscritto: da parte di entrambi non si è mai registrata una reale volontà politica. Ritengo quindi riduttivo formulare valutazioni sulle mie posizioni, così come non mi permetto di giudicare le loro, non avendone mai discusso”.

“Su queste basi, resto pienamente disponibile e ben lieto di aprire un dialogo costruttivo, anche sulla chiusura del ciclo nella nostra regione, come previsto dalle normative europee” conclude il presidente della Provincia.