Temperature sotto la media, il sindaco di Savona firma l’ordinanza: riscaldamenti accesi fino a 16 ore al giorno

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato un’ordinanza che autorizza la deroga alla durata massima giornaliera di accensione degli impianti termici, portandola da 12 a 16 ore al giorno su tutto il territorio comunale.
Il provvedimento, valido a partire da oggi, giovedì 8 gennaio, a giovedì 15 gennaio compresi, è stato adottato in considerazione della particolare situazione climatica e delle previsioni che indicano temperature anomale al di sotto della media stagionale.
Savona rientra nella zona climatica “D”, per la quale la normativa nazionale prevede normalmente un limite di 12 ore giornaliere. La deroga è consentita dal D.P.R. 74/2013, che attribuisce ai sindaci la facoltà di ampliare i tempi di accensione in presenza di comprovate esigenze.