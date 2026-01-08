Temperature in picchiata nel savonese, un gennaio tra i più freddi degli ultimi vent’anni

Savona. Da anni la colonnina di mercurio non scendeva così tanto nel mese di gennaio, specie nell’entroterra savonese dove si sono toccati picchi di dieci gradi sotto lo zero termico. In Valbormida la nottata è stata gelida, con temperature tra -6 e – 10.

Arpal fa il punto della situazione, informando che “dal 4 al 7 gennaio 2026 la Liguria ha registrato temperature medie regionali significativamente inferiori alla norma climatica, con un raffreddamento diffuso su tutto il territorio”.

“La temperatura media regionale del periodo, pari a circa 2 °C, colloca il 2026 al quarto posto tra gli inizi di gennaio più freddi degli ultimi vent’anni, dopo il 2009, il 2010 e il 2017. Anche le temperature minime medie risultano basse, pur senza raggiungere valori estremi su singole località – scrivono dall’Agenzia regionale sull’ambiente – La sensazione di freddo è probabilmente accentuata dal confronto con gli ultimi anni, caratterizzati da inverni spesso miti e da temperature superiori alla media stagionale”.

“Il quadro osservato è coerente con la situazione meteorologica a scala europea. Una vasta massa d’aria fredda di origine continentale ha interessato gran parte dell’Europa, estendendosi progressivamente fino al Mediterraneo. L’espansione di questa aria fredda verso sud ha determinato un calo generalizzato delle temperature, coinvolgendo anche l’Italia e la Liguria“, concludono.

Da oggi, 8 gennaio, la situazione è destinata a migliorare, con un rialzo termico, soprattutto delle minime.