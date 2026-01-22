  • News24
Impatto

Tamponamento tra un’auto e una moto ad Albenga, fuori pericolo il 18enne in sella alla due ruote fotogallery

Il ragazzo era stato trasportato in codice rosso al Santa Corona

santa corona generica

Albenga. E’ fuori pericolo di vita S.T., il 18enne che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto tra viale dell’Agricoltura e la via Aurelia ad Albenga.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 14 una Peugeot 206 con a bordo una donna e un giovane si è scontrata con una moto portata da un ragazzo, che sarebbe andata ad impattare contro l’automobile colpendola sulla fiancata.

Sul posto sono giunti i militi della sezione di Villanova della Croce Bianca di Albenga ed i volontari della Croce Rossa di Loano, oltre al personale del 118. Sul posto anche i carabinieri di Albenga per i rilievi del caso.

Il ragazzo in sella alla moto è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona. La conducente dell’auto, invece, è stata medicata sul posto e poi trasferita a sua volta in ospedale.

Questa notte il 18enne è stato operato per ridurre le fratture e gli altri traumi riportati nell’impatto. Per i prossimi giorni resterà ricoverato al Santa Corona, ma non è in pericolo di vita.

