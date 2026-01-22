Albenga. E’ fuori pericolo di vita S.T., il 18enne che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto tra viale dell’Agricoltura e la via Aurelia ad Albenga.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 14 una Peugeot 206 con a bordo una donna e un giovane si è scontrata con una moto portata da un ragazzo, che sarebbe andata ad impattare contro l’automobile colpendola sulla fiancata.

Sul posto sono giunti i militi della sezione di Villanova della Croce Bianca di Albenga ed i volontari della Croce Rossa di Loano, oltre al personale del 118. Sul posto anche i carabinieri di Albenga per i rilievi del caso.

Il ragazzo in sella alla moto è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona. La conducente dell’auto, invece, è stata medicata sul posto e poi trasferita a sua volta in ospedale.

Questa notte il 18enne è stato operato per ridurre le fratture e gli altri traumi riportati nell’impatto. Per i prossimi giorni resterà ricoverato al Santa Corona, ma non è in pericolo di vita.