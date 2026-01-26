  • News24
Lassù

Sulla cima del Monte Carmo attiva una nuova centralina meteo

Insieme alla webcam “più alta della Provincia di Savona”, già attiva da dicembre 2025, completa un sistema informativo di grande utilità

Loano. In prossimità della Baita degli Amici del Carmo è stata installata una centralina meteorologica a servizio della comunità, i cui dati sono liberamente consultabili da tutti qui.

Questo intervento, insieme alla webcam “più alta della Provincia di Savona”, già attiva da dicembre 2025, completa un sistema informativo di grande utilità, un’azione concreta, nata come sempre dall’attenzione verso il territorio.

“È lo stesso spirito che, nella primavera del 1966, portò un gruppo di amici a salire fin lassù per posare i primi mattoni della Baita del Carmo. Allora come oggi, l’idea è semplice e potente: condividere, prendersi cura dell’ambiente, pensare al prossimo”, dicono dall’associazione.

“Conoscere il meteo significa sicurezza, consapevolezza, rispetto per la montagna e per chi la vive ogni giorno. Rendere queste informazioni accessibili a tutti è un modo autentico di restituire qualcosa al territorio che tanto ci dona”.

“Gli Amici del Carmo sono questo: persone che credono che l’amicizia non sia solo stare insieme, ma fare qualcosa di buono insieme, per tutti”.

Gli Amici del Carmo ringraziano: Luana Isella, Davide Defra, Gianfranco Saffioti “Il Meteorologo Ignorante”, Andrea Ferrando per la centralina meteorologica e Rocket Way per la webcam.

