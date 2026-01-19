Successo a Borghetto Santo Spirito per lo Stage del Team Vertical: quasi 100 atleti partecipanti

Borghetto Santo Spirito. Grande partecipazione e agonismo, domenica 18 gennaio, per lo Stage/Sparring Day di kickboxing organizzato dal Team Vertical a Borghetto Santo Spirito.

L’evento, inserito nel prestigioso circuito Kombat Tour, ha trasformato il palazzetto dello sport in un importante centro di aggregazione per gli sport da combattimento liguri.

A guidare la sessione è stato il pluricampione del mondo Marco Costaguta, coadiuvato dai tecnici del Kombat Tour Maurizio Pugliese e Bruno D’Astice. Insieme hanno diretto una giornata all’insegna della crescita tecnica e sportiva, che ha visto la partecipazione di quasi 100 atleti.

L’iniziativa ha confermato l’ottimo stato di salute della disciplina sul territorio, offrendo ai partecipanti un’occasione unica di confronto e perfezionamento.

Chiuso con successo questo capitolo, il Team Vertical (guidato dai coach Pietro Mortelliti e Francesco Ravotti) guarda già al futuro. L’attenzione è ora tutta rivolta al Vertical Arena 2, il grande evento multidisciplinare in programma per il prossimo 12 aprile 2026, sempre presso il palazzetto dello sport di Borghetto Santo Spirito.

La manifestazione vedrà alternarsi sul ring spettacolari match di Boxe e Kickboxing. Sarà un appuntamento carico di emozione, interamente dedicato alla memoria di Cico Zerbini, indimenticabile campione che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli sportivi.

Dopo l’ottimo riscontro della precedente edizione, l’obiettivo del Team Vertical è chiaro: bissare il successo dello scorso anno e consolidare il Vertical Arena come uno degli appuntamenti cardine del panorama sportivo regionale.